Envantere 2 yeni yerli keskin nişancı silahı! Attığını vuracak

AĞIRLIĞI SADECE 9,5 KİLO MKE-408'i benzer tüfeklerden ayıran özelliklerinden bahseden Karagöz, "MKE-408'in başlıca dünyadaki muadillerinden en öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi ağırlığı. Yaklaşık 9,5 kilogram boş ağırlığa sahip bir keskin nişancı tüfeğidir. Bu kalibrede ve bu menzile göre bu ağırlık oldukça iyi bir değer sunmaktadır bizlere. Diğer özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, tasarımda özellikle alev gizliyen bölgesinde namlu freni dediğimiz tasarım çalışmalarımızla, geri tepmeyi oldukça azaltmış durumdayız ve bu sayede de keskin nişancılıkta hedeften gözümüzü kaçırmadan ya da silahın herhangi bir tepmesinden rahatsız olmadan kullanıcı rahatlıkla atışlarını yapabilmektedir. MKE- 408 silahımız yüzde 100 makine kimya endüstrisi silah fabrikası tarafından tasarlanmış olup aynı zamanda yine yüzde 100 kendi fabrika imkanlarımız bünyesinde üretilebilmektedir." ifadelerini kullandı.





"6 AY GİBİ BİR SÜREDE TASARIMIMIZI VE ÜRETİMİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

MKE-408'in tasarım ve üretim sürecinde çok hızlı hareket ettiklerini söyleyen Karagöz, "2024'ün ortalarında biz tasarım sürecimize başladık. Tasarım sürecimizi hızlıca bitirdik ve bunun akabinde 2024'ün sonunda ilk prototip üretimlerimizi tamamladık ve fonksiyon atışlarımızı gerçekleştirdik ve şu anda da halihazırda tasarım doğrulama faaliyetlerimiz için pilot kafile üretimlerimiz devam etmektedir. Yani 6 ay gibi bir sürede tasarımımızı ve üretimimizi hızlı bir şekilde tamamladık." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BU KALİBREDE BİR KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ YAPILABİLİR OLDUĞUNU VE TASARLANABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDUK"

Kalibre olarak çalışılması zor olan bir silah olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Kalibresi özel bir kalibre. NATO standardı olmayan bir kalibre. Bu sebeple zaten çalışması pek mümkün olmayan bir silah. Tabii biz makine kimya endüstrisi olarak bu alanda en önde olan kuruluşlardan biri olduğumuz için bu kabiliyetimizi fazlasıyla kullandık. Bu sayede de Türkiye'de ilk defa bu kalibrede bir keskin nişancı tüfeği yapılabilir olduğunu ve tasarlanabilir olduğunu göstermiş olduk. Dünyada tabii ki bu silahın muadilleri var. Dünyada bu kalibreyi kullanan silahlar mevcut. Lakin bu gövdede 408 kalibre mühimmatla çalışan ve 9.5 kilogram bandında üretim yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir." dedi.