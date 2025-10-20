Ekrem İmamoğlu'ndan sahte diploma davasında mahkemeye çıkmama kararı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:21

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu , lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ekrem İmamoğlu, davanın ilk duruşmasında mahkemeye herhangi bir bilgi ve belge sunmamıştı. (A Haber arşiv)



BİLGİ VE BELGE SUNMADI

Yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kravatını çıkarıp kollarını sıvayarak telefon kameralarına poz vermişti.



Mahkeme salonundan kanuna aykırı bir şekilde ses ve görüntü kaydı alınmış, bu kayıtlar sistematik bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştı. Hakkındaki sahtecilik suçlamasına karşın savunma yapmayan İmamoğlu'nun bu tavırları tepki çekmişti.