Ekrem İmamoğlu'ndan sahte diploma davasında mahkemeye çıkmama kararı
İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' iddiasıyla 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan açılan dava kapsamında ikinci duruşma bugün görüldü. İlk duruşmada mahkemeye bilgi ve belge sunmayan İmamoğlu, ikimci duruşmada ise salonu bahane ederek duruşmaya katılmama kararı verdi.
İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.
12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.
BİLGİ VE BELGE SUNMADI
Yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kravatını çıkarıp kollarını sıvayarak telefon kameralarına poz vermişti.
Mahkeme salonundan kanuna aykırı bir şekilde ses ve görüntü kaydı alınmış, bu kayıtlar sistematik bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştı. Hakkındaki sahtecilik suçlamasına karşın savunma yapmayan İmamoğlu'nun bu tavırları tepki çekmişti.
YOLSUZLUĞUN AVUKATI PEHLİVAN'A İZİN YOK
Savcılığın itirazı sonrası İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi.
SALONU BAHANE EDEREK DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI ALDI
Ekrem İmamoğlu, duruşma öncesi salonu bahane etti. Avukatları aracılığıyla "değişiklik" talebinde bulundu. Değişiklik talebi sonrası İmamoğlu davaya katılmama kararı aldı.