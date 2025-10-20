Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 22:09

Paylaş



ABONE OL

Alınan bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçtaki G.A. ve H.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarıp bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN