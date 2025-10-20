Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki G.A. ve H.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarıp bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.