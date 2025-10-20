Bursa'da hakkında 80 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon: Ormanlık alanda yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında aranması ve hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hakkında 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan aranan ve 80 yıl hapis cezası bulunan H.O. polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 22:20

Bursa'da "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O., ormanlık alanda gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve toplam 80 yıl hapis cezası bulunan H.O.'nun Yıldırım ilçesinde ormanlık bir alanda saklandığını belirledi.

Yapılan fiziki takip ve teknik çalışmalar neticesinde şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

