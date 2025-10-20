Bitlis'te yıldız şöleni mest etti

Bitlis'te sonbahar geceleri, gökyüzüyle yeryüzünün büyüsünü bir araya getiriyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:12

Paylaş



ABONE OL

Nemrut Kalderası etekleri, irili ufaklı göller, sazlıklar ve Van Gölü çevresiyle Bitlis, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor. Işık kirliliğinin az olduğu bölgede, gökyüzündeki milyonlarca yıldız adeta bir şölene dönüşüyor. Doğa ve uzay tutkunları için Bitlis, sonbahar gecelerinde fotoğraf ve gözlem açısından muhteşem bir atmosfere dönüşüyor.

Bölgede doğa ve yıldız gözlemleri ile fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri için Türkiye'nin uygun illerinden biri olduğunu vurguladı. Önen, "Bitlis, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Sonbaharda hem doğanın güzelliği hem de gökyüzündeki yıldızların parlaklığı muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Nemrut Kalderası etekleri, sazlık alanlar, Van Gölü ve çevresindeki göller; uzay fotoğrafçılığı için olağanüstü bir atmosfer sunuyor. Işık kirliliğinin azlığı sayesinde Samanyolu, gezegenler ve hatta meteor net bir şekilde gözlemlenebiliyor" dedi.

Dr. Önen, Bitlis'in doğal güzellikleriyle gökyüzünün ışıltısının birleştiği anlarda ortaya adeta bir "yıldız şöleni" çıktığını belirterek, "Bu durum astrofotoğrafçılık açısından büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.