Zonguldak'ta su kuyusunda kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:40

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu.

Fotoğraf (İHA)

Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.