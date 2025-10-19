Samsun’da patpat devrildi: Dede ve torunu yaralandı

Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:08

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (74) yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı rampa aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü Mustafa T. ile torunu M.Y.T. (9) yaralandı.