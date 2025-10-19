Yaşam

Samsun’da patpat devrildi: Dede ve torunu yaralandı

Samsun’da patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dede ve torunu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Asmalımescit Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (74) yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı rampa aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü Mustafa T. ile torunu M.Y.T. (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

