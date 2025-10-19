Manisa'da 1 saat arayla iki ayrı traktör kazası: 2 ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında Fadime Tuna (79) ile Rasim Özdemir (44) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 19:05

Selendi'de 1 saat arayla iki ayrı traktör kazası yaşandı. İlk kaza saat 15.00 sıralarında kırsal Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Bircan Gürbüz'ün kullandığı 45 ASV 620 plakalı traktör yol kenarında yürüyen Fadime Tuna'ya (79) çarpıp, üzerinden geçti. Ağır yaralanan Tuna, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Jandarma, Tuna'nın ölümüyle ilgili Bircan Gürbüzün' ifadesini aldı.

Fadime Tuna (DHA) İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında kırsal Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Özdemir (44) idaresindeki 45 U 2324 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan ve Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Rasim Özdemir (DHA) Jandarma, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.