Kulu’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:38

Olay, Yeni Mahalle 'de bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Enver Tırpan'dan (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Tırpan'ı hareketsiz halde buldu.