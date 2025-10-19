Kayseri'de alkollü sürücü tramvay durağına daldı!

Kayseri'de hafif ticari aracın sürücüsü ağaca çarpmasının ardından tramvay durağına girmesinin ardından aracı yan yattı. Kazada araçta bulunan kişilerin burnu bile kanamazken olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptğı kontrolde sürücününü 1,52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.P yönetimindeki 38 TZ 785 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağacı devirerek, tramvay durağına yan yattı.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde sürücü F.P.'nin 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi.



F.P.'ye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

