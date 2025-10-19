Karabük ormanlarında erkek geyik ve karaca görüntülendi
Karabük’ün Yenice ilçesinde yaban hayatı bir kez daha objektiflere yansıdı.
Zengin orman varlığı ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Yenice ilçesinde bu kez objetiflere erkek geyik yansıdı. İncedere mevkisinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan erkek geyik, bir süre koşarak ilerledi. Zarafetiyle bilinen geyik daha sonra hızla gecenin karanlığında ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Yenice ormanlarında sık sık görüntülenen bu tür anlar, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.
Öte yandan, Karabük'te mantar toplamaya giden bir vatandaş da ormanlık alanda karşılaştığı karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğal ortamında görüntülenen karaca, kısa süre sonra ağaçların arasına girerek kayboldu.