Karabük ormanlarında erkek geyik ve karaca görüntülendi

Giriş Tarihi: 19.10.2025 17:39

Zengin orman varlığı ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Yenice ilçesinde bu kez objetiflere erkek geyik yansıdı. İncedere mevkisinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan erkek geyik, bir süre koşarak ilerledi. Zarafetiyle bilinen geyik daha sonra hızla gecenin karanlığında ormanlık alana girerek gözden kayboldu.