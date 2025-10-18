Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 18.10.2025 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni haritada yağışların haftanın ilk gününe kadar devam edeceği ve salı gününden itibaren sıcalıkların artacağı görüldü.

18 Ekim Cumartesi hava tahmin raporu

19 Ekim Pazar hava tahmin raporu

20 Ekim Pazartesi hava tahmin raporu

21 Ekim Salı hava tahmin raporu

22 Ekim Çarşamba hava tahmin raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı