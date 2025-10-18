Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek?
Ekim ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Karadeniz üzerinden gelen yeni sağanak yağış sistemi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere birçok il için yağış alarmı verirken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni haritada yağışların haftanın ilk gününe kadar devam edeceği ve salı gününden itibaren sıcalıkların artacağı görüldü.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu