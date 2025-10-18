Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek?

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Karadeniz üzerinden gelen yeni sağanak yağış sistemi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere birçok il için yağış alarmı verirken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni haritada yağışların haftanın ilk gününe kadar devam edeceği ve salı gününden itibaren sıcalıkların artacağı görüldü.

18 Ekim Cumartesi hava tahmin raporu

19 Ekim Pazar hava tahmin raporu

20 Ekim Pazartesi hava tahmin raporu

21 Ekim Salı hava tahmin raporu

22 Ekim Çarşamba hava tahmin raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı (AA)

EGE

Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık