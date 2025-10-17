Yozgat'ta 110 bin fidan toprakla buluşacak

Yozgat'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:12

Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri tarafından il merkezi ve ilçelerde toplamda 110 bin adet fidan dağıtımı yapılacak. Bin adet mahlep, bin 500 adet sedir ve 12 bin 500 adet karaçam fidanı ücretsiz olarak dağıtılırken kalan 95 bin fidanın dağıtımının da 11 Kasım 2025 tarihinden önce dağıtılması planlanıyor.



Fidan dağıtımına katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanımızla el birliği halinde Yozgat'ımızı yeşertmek üzere bugün fidan dağıtımlarımıza başlıyoruz. İlimizin tüm ilçelerinde, Yozgat merkezde inşallah bugün bu hafta içerisinde Orman İşletme Müdürlüklerimiz 110 bin fidanı toprakla buluşturmak üzere insanımıza teslim edecekler. Tabi buradaki amacımız insanımızın da Yozgat'ımızın güzelleşmesine geleceğine nefes olmasına katkı sunmaları amacıyla onların elleriyle bu güzel fidanları insanımıza teslim etmek. Bugün bir başlangıç. Bununla birlikte okullarımızda dikeceğimiz fidanlar, işletme müdürlüklerimizde dikeceğimiz fidanlar bu sene aksilik olmazsa 4 milyon sayısına erişecek. Yozgat'ımızın her köşesinde her yanında her insanımızın birer fidanı olacak" dedi.

