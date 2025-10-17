Mardin Kültür Yolu Festivali başladı!

Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:57

Bir şehirle başladıkları yolculuğun 7 bölgenin tamamına ve bu yıl itibarıyla toplam 20 şehre ulaştığını bildiren Ersoy, 2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 80 farklı noktada 380'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini, bugün ise 1000'den fazla mekanda, yaklaşık 45 bin sanatçının katıldığı 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik içeren bir Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Yürüttükleri hizmeti ve yakaladıkları başarıyı anlamak isteyen herkes için açık, net ve tartışma götürmez bir noktada olduklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ancak geldiğimiz bu noktaya rağmen hala 'Neden?' diye soranlar oluyor. Bir kez de Mardin'de, sizlerin huzurunda bu konuya açıklık getireyim. Biz, göreve geldiğimiz günden beri turizm ile kültür sanat başlıklarını birlikte değerlendiriyoruz. Birbirlerini besleyen, destekleyen ve nihayetinde birbirlerini tamamlayan bu başlıklardan, kendi kendine yeten ve sürekli ilerleyebilen bir ekosistem bina etmenin gayretini verdik, veriyoruz. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu gayretin sonucu olan bir markadır. Bakınız festival alanlarımıza, yüz binlerle, milyonlarla ifade edilen sayılarda ziyaretçi geliyor. Bu ölçekteki bir insan hareketliliği, iç turizmde ve dolayısıyla bölge ekonomisinde de ciddi hareketlilik sağlamakta, esnafımız için önemli kazanç kapısı oluşturmakta. Yani festival, insanımız için büyük bir ekonomik fayda sunmaktadır.

Hepimiz biliyoruz ki biz dünyanın en zengin kültürlerinden birine sahibiz ancak bunu bilmekle buna sahip çıkmak farklı şeylerdir. Bugün müzikten tutunuz da geleneksel sanatlardan yöresel mutfağa varana kadar kültürel değerlerimizi festivalimizin öznesi kılarak ayağa kaldırmakta, bilinirliklerini sağlayarak yaşatmaktayız. Yani festivalimiz sanata ve sanatçıya, zanaatkarın emeğine ve alın terine, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkan, muhafaza eden, destek veren bir çatıdır."