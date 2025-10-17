Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda dikkat çeken açıklama: İstanbul sıfır atığın başkenti olacak

2022'de BM Genel Sekreteri Guterres'le imzaladıkları ʺİyi Niyet Beyanıʺnı anımsatan Emine Erdoğan, ʺBu karar neticesinde, 30 Mart tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.ʺ dedi. (A Haber arşiv)



2022 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "İyi Niyet Beyanı"nı imzalayarak, küresel bir hareket başlattıklarını anımsatan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na sundukları sıfır atık konulu kararın 105 ülkenin eş sunuculuğunda, güçlü bir oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti.



Ülkelerin bu mutabakatının, insanlık ailesinin çevre meselesindeki dayanışma ruhunu ortaya koyan çok anlamlı bir örnek olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu karar neticesinde, 30 Mart tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve şahsımın başkanlığında Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu. 2023'ten bu yana, Danışma Kurulumuzla, dünyadaki en iyi sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak, uygulamayı yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak misyonuyla çalışıyoruz. Ne mutlu ki biz bu yola çok kilometre ekledik." diye konuştu.



"İNANIYORUM Kİ GÜZEL İSTANBUL'UMUZ, BUNDAN SONRA SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ OLACAK"

2023'te küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi olması amacıyla Türkiye'de Sıfır Atık Vakfını kurduklarını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Vakfımız, büyük bir iştiyak ve yüksek bir enerjiyle, Danışma Kurulumuzun faaliyetlerine en güçlü desteği veriyor. Vakfımız bünyesinde; sıfır atık alanında, iyi uygulama ve politika paylaşımında uluslararası bir merkez olan Sıfır Atık Enstitüsünü kurduk. Ayrıca, Küresel Sıfır Atık Ödülleri projemizi de, geçtiğimiz 30 Mart kutlamalarında, New York'ta duyurduk. Kurulumuzun sekretaryasını büyük bir özveriyle yürüten Birleşmiş Milletler Habitat'ın, Türkiye'de bölgesel bir ofis açması için gerekli adımları attık. İnanıyorum ki güzel İstanbul'umuz, bundan sonra sıfır atığın başkenti olacak; sürdürülebilir bir geleceğin temelleri burada atılacak. Ben bu vesileyle, huzurlarınızda Sıfır Atık Vakfımıza ve Birleşmiş Milletler Danışma Kurulu üyelerimize özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten titiz çalıştılar, kısa zamana büyük başarılar sığdırdılar ve çok güçlü bir alkışı hak ediyorlar."



Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede, bugüne kadar genellikle, belediye atık miktarı, plastik kirliliği, doğrusal üretim-tüketim gibi başlıkların gündemde olduğunu söyledi.



"İSRAİL, GAZZE'DE TARİHİN EN VAHŞİ SOYKIRIMINI YAPARKEN, BİR YANDAN DA 'EKO-KIRIM' YAPTI"

Emine Erdoğan, "Fakat bugün en çok, savaşların çevreye verdiği tahribatı, yeryüzüne bıraktığı derin yara izlerini, konuşmalıyız. Savaşların, iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kazanımlarımızı, nasıl sıfır noktasına gerilettiğini anlatmalıyız! Bunun en acı örneği, bugün Filistin'de yaşanıyor. İsrail, Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da 'eko-kırım' yaptı. Gazze'deki yıkımdan, geri dönüştürülmesi belki bir asır sürecek, 61 milyon ton enkaz kaldı. Ağaç mahsullerinin yüzde 97'si, yıllık mahsulün yüzde 82'si, çalılık alanların yüzde 95'i yok oldu." dedi.



"GAZZE'DE YOK OLAN ÇEVRE, TÜM İNSANLIĞA AİTTİR"

Mühimmat, katı atık ve arıtılmamış kanalizasyondan kaynaklanan toprak kirliliğinin, gıda üretimini imkansız hale getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ne insanların yaşayabileceği bir yer kaldı, ne hayvanların otlayacağı alanlar, ne de kuşların ve su canlılarının barınacağı bir çevre. O yüzden şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizelim: savaşlar durmadıkça, tabiatın yaralarını saramayız. Nesiller arası adaleti sağlayamayız ve şunu lütfen unutmayalım; Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. Dünyanın bir ucunda, belki bizden kilometrelerce uzakta yaşanan savaşlar, yok olan türler, kuruyan göller, büyüyen çöller, aslında yanı başımızdalar. Çünkü ekosistem bir bütündür. Gazze'nin çoraklaşan toprakları, bize de uzanır. Başka bir kıtada çekilen su ve gıda kıtlığı, bizim soframızı da yoksullaştırır. O yüzden, sıfır atık hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz." ifadelerini kullandı.



"SİZLERİ İYİ NİYET BEYANI'NI İMZALAYARAK KÜRESEL SIFIR ATIK HAREKETİNİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Emine Erdoğan, Kızılderili liderlerin bir karar alacaklarında, o kararın yedi nesli nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, "İşte bu 'Yedi Nesil İlkesi', adil bir dünya için aradığımız cevaptır. Gerçek liderlik, yarını inşa edebilmektir. Gelin biz de, bugün attığımız adımların, henüz doğmamış milyarlarca insanın yaşam koşullarını belirleyen kelebek etkisini hesap edelim. Çünkü hayat, devam eden bir hikayedir. Bugün yazdığımız satırlarla geçmişin hatalarını temize çekebilir ve insanlık için yepyeni bir sayfa açabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak küresel sıfır atık hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Her birinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Sıfır Atık Vakfımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Tarım ve Orman Bakanlıklarımıza ve etkinliğin tüm paydaşlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atıktan ilhamla yapılan "Yusuf'un gömleği" adlı eseri Emine Erdoğan'a hediye etti. Ardından aile fotoğrafı çektirildi.



Foruma, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, BM Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı OJSC Yönetim Kurulu Başkanı Etibar Abbasov, Benin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Jose Didier Tonato, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alya Abdelrahim Alharmoodi, BM Habitat İcra Yöneticisi Anaclaudia Rossbach, BRS İcra Sekreteri Rolph Payet, Esvatini Turizm ve Çevresel İşler Bakanı Jane Matty Mkhonta-Simelane, Fiji Yerel Yönetimler Bakanlı Maciu Katamotu Nalumisa, Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, Irak Çevre Bakanı Hallo Mustafa Kaka Radha Al-Askari, Karadağ Mekansal Planlama, Şehirleşme ve Devlet Varlıkları Bakanı Slaven Radunović, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Nizam, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Kor Ming Nga, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Tangara, Mısır Yerel Yönetimler Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Prof. Dr. Manal Awad Mikhaiel Aboughatas, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Messouda Mohamed Laghdaf, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Sierra Leone Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mima Yema Mimi Sobba - Stephens, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Togo Çevre ve Orman Kaynakları Bakanı Katari Foli-Bazi, Türkmenistan Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanı Charygeldi Babanyyazov, Nun Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Esra Albayrak ve KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, gazeteciler ve akademisyenler de katıldı.

