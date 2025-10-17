Bozkır'da öğrenciler fidan dikti

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti.
Cumhuriyet Ortaokulu anasınıfı ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ağaçlandırma etkinliği Tepearası mevkisinde gerçekleştirildi. Bozkır Orman İşletme Şefliği de etkinliğe teknik ve malzeme desteği sağladı. Fidan dikimine, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci ve çok sayıda kurum amiri katılarak destek verdi. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikerek, yeşil vatan bilincinin oluşturulmasına ve çevrenin güzelleştirilmesine katkı sağladı.