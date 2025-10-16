İzmir'de kadın cinayeti! Kanser tedavisi gören eşini öldürdü: Cani gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki R.T, bir süredi kanser tedavisi gören eşini tabancayla vurdu ve polise kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Cani şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:43

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

