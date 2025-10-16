Balıkesir'de park halinde araç tamamen yandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, park halindeki ticari araç, elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı. Otoparktaki diğer araçlar zamanında uzaklaştırılarak alevlerin sıçraması önlendi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde park halindeki ticari araç elektrik sisteminden kaynaklandığı tahmin edilen bir arızadan dolayı yandı.

Manyas Çarşı içerisindeki otoparkta park halinde bulunan İlhami Acar'a ait 10 K 0061 plakalı ticari araç elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan yangın sonrası yanarak kullanılamaz hale geldi. Otoparkta alev alan ticari aracın çevresindeki diğer araçlar yanan aracın yanından hızla uzaklaştırılarak, araçlara sıçramasını önlediler.

Ticari araç yangınına ilk müdahale eden yakında bulunan Belediye Zabıtası ile Fen İşleri Müdürlüğü personeli oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yaparken, aracın kullanılamaz hale geldiği ve zararın 20 bin TL. civarında olduğu belirtildi.

