5 yaşındaki oğlunu markette tekmeleyerek dövdü! Vicdansız babanın o anları kamerada | İfadesi ortaya çıktı
Eskişehir’de C.E., markette 5 yaşındaki oğlunu defalarca tekmeleyip dövdü. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, C.E.’nin oğlunu yere düşmesine rağmen tekmelemeye devam ettiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken baba C.E. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan babanın ifadesinde 'Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım' dediği öğrenildi.
MARKETTE OĞLUNU TEKMELEDİ
Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen erkek oğlu, babasının sırtına vurdu. Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.
YERE DÜŞSE DE DÖVMEYE DEVAM ETTİ
Oğlunu teklemeyip dövdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde; C.E.'nin 5 yaşındaki çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen ve ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen baba adliyeye sevk edildi.
