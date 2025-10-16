5 yaşındaki oğlunu markette tekmeleyerek dövdü! Vicdansız babanın o anları kamerada | İfadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16.10.2025 14:45

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen ve ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen baba adliyeye sevk edildi.



Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği öğrenildi.