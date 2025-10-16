2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de öldüğü kazada, minibüs sürücüsü gözaltında

Aksaray'da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan Barış Uğur (34), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Kaza, 30 Eylül'de saat 07.00 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolunun Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. 2 araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüsteki Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Karabulut da 2 Ekim'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Selahattin Kesin tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazaya neden sürücü Barış Uğur bugün taburcu edildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uğur, işlemleri için Ortaköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

