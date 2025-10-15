Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu emdirilmiş peçete, para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve 2 evde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş peçete, bir miktar nakit para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda C.O.Ş, O.H, C.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O.Ş. ve O.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

