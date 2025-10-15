Son 52 yılın en düşüğü! Kuraklık 81 ili de vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 12 aya ilişkin yağışlarla ilgili verileri paylaştı. Buna göre 2025 su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülke çapında bu süreçte 422.5 mm yağış kaydedildi. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. Mardin, eylül boyunca hiç yağış almadı. Temmuz-Eylül döneminde ise Marmara'nın tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporunu açıkladı. 2025 yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yılın aynı döneminin yağışlarının altında gerçekleşti. Ülke genelinde bu dönemde 422.5 mm yağış kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının (573.4 mm) yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin (597.0 mm) yüzde 29 altında gerçekleşti. Türkiye geneli 12 aylık su yılı yağışlarının son 52 yılın en düşük seviyesine indiği tespit edildi. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 65, Marmara Bölgesi'nde son 63, Akdeniz Bölgesi'nde son 51 ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük su yılı yağış seviyeleri gerçekleşti. GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 60 AZALDI

2025 su yılı verilerine göre yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azaldı. Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma oldu. İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma gerçekleşti.

12 aylık yağış verileri (MGM) GİRESUN'DA YILLIK YAĞIŞ YÜZDE 30 ARTTI, HATAY'DA YÜZDE 66 AZALDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1812.1 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Giresun'da gerçekleşti. En az yağış 182.8 mm ile Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay'da meydana geldi. 2025 su yılı yağışları Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Hakkâri 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesindedir. MARDİN'E EYLÜLDE HİÇ YAĞMUR YAĞMADI

2025 yılı Eylül ayı bazındaki yağış değerlendirmelerine göre ise Türkiye geneli eylül ayı yağışı, normali ve geçen yıl eylül ayı yağışının altında gerçekleşti. Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 21.4 mm yağış kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının (24.9 mm) yüzde 14, geçen yıl eylül ayı yağışının (33.8 mm) yüzde 37 altında gerçekleşti. Mardin eylül ayında hiç yağış almadı. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedildi.

2025'in Eylül ayı son 55 yılın en sıcak 11'inci Eylül'ü oldu. (A Haber arşiv) 2025 YILI EYLÜL AYI, SON 55 YILIN EN SICAK 11. EYLÜL AYI

2025 yılı Eylül ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre, sıcaklık Akdeniz Bölgesi'nin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

2025 yılı Eylül ayı sıcaklığı 21.7°C olarak gerçekleşti. 2025 yılı Eylül ayı, 1991-2020 normalleri Eylül ayı ortalamasının 0.8 °C üzerinde gerçekleşti. Eylül 2025, son 55 yılın en sıcak 11. eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında en düşük sıcaklık -2.4 °C ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44.6 °C ile Cizre'de ölçüldü. MARMARA'DA ORTA VE ÜZERİ ŞİDDETTE METEOROLOJİK KURAKLIK YAŞANDI

2025 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre, Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde, Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum (Osmancık), Trabzon (Akçaabat) ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli (Çemişgezek), Elazığ (Ağın), Van (Erciş, Gevaş ve Başkale) ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır (Ergani) ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık etkili oldu. Marmara Bölgesi genelinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşandı.