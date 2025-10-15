Hakimden velayet davasında anne ve babaya isyan: Bu bir garabet
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aile mahkemesi, 4 yıl süren boşanma davası sürecinde velayeti anne ve babası arasında 4 kez değişen 7 yaşındaki çocuk için yapılan danışmanlık ve sağlık tedbiri talebini reddetti. Hakim kararında anne ve babanın çocuğun yararını bir köşeye bırakarak aralarındaki savaşta mahkemeyi bir aracı olarak kullanmaya çalıştıklarını, çocuğun yararına hareket edilmeksizin mahkeme hakiminden anne-babadan daha fazla hassas davranılmasının beklenilmesinin bir garabet olduğunu belirtti.
Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Çift, 4 yıl süren boşanma davasının ardından 30 Mayıs'ta boşandı. Dava sürecinde mahkeme, çiftin çocukları 7 yaşındaki S.D.A.'nın geçici velayetini önce anne, sonra baba, sonra tekrar anne ve son olarak da boşanma kararıyla birlikte tekrar babaya verdi.
Nazlı Zeynep A., boşandıktan sonra kızıyla sağlıklı görüşme yapamadığını belirterek, kızı için danışmanlık ve sağlık tedbiri uygulanması talebiyle haziran ayında tekrar Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Nazlı Zeynep A., avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, kendisiyle görüşmek istemediğini söyleyen kızının psikolojik durumu ve beyanlarının güvenilirliği ile travma belirtilerinin bilimsel olarak saptanabilmesi açısından, Adli Tıp Kurumu veya uygun bir üniversite hastanesi çocuk psikiyatrisi birimi nezdinde ayrıntılı değerlendirme raporu alınmasını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çocuk için danışmanlık ve sağlık tedbirine ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş bildirdi.
'ARALARINDAKİ SAVAŞTA MAHKEMEYİ ARACI KULLANIYORLAR'
Ancak mahkeme 8 Ekim'de görülen duruşmada, taleplerin reddine karar verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi Hakimi Göktürk Sağlam kararında, tarafların boşanma davası dahil olmak üzere velayet düzenlemelerine aykırı davrandığı, 6284 sayılı yasa çerçevesinde onlarca başvuru ve boşanma davasına karar verildikten sonra 5395 sayılı yasa çerçevesinde birden fazla başvurunun bulunduğu, tüm bu taleplere daha önce hızlı ve hukuki şekilde karar verildiğini belirtti. Kararda, anne ve babanın çocuğun yararını bir köşeye bırakarak arlarındaki savaşta mahkemeyi bir aracı olarak kullanmaya çalıştıkları kanaati oluştuğundan, çocuk hakkında 5395 sayılı yasa çerçevesinde bir tedbire gerek olduğuna yönelik tek bir bilimsel verinin sunulmadığı, bakanlık tarafından yapılan talebin ise yine bakanlık tarafından verilen raporda gerek olmadığının bildirildiği belirtildi.