Çanakkale'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör tutuklandı
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 organizatörden 2'si tutuklandı, 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaylara karışan 2 organizatör tutuklanırken 7 organizatör hakkında ise adli işlemleri devam ediyor. Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 7 araç, bot ve bot motoru Yediemin Otoparkı'na teslim edildi. Yakalanan 85 düzensiz göçmen emniyetteki idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.