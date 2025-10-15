Adana'da vahşet! Kuzenini sopayla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Adana’da Hüseyin Balkan (38), işe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni Resul Balkan (35) ve Uğurcan Uğur (28) ile çıkan kavgada sopayla dövülüp bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandıkları dairede yakalanan şüpheliler, Balkan’ı bıçaklamadıklarını öne sürdü. Ancak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Olay, 13 Ekim'de saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Balkan ile işe girmesi için kendisine baskı yaptığı ileri sürülen kuzeni Resul Balkan arasında tartışma çıktı. Kuzenini öldüren Resul Balkan ve Uğurcan Uğur Tartışmanın ardından Resul Balkan, arkadaşı Uğurcan Uğur ile birlikte kuzeni Hüseyin Balkan'ın yanına gitti. Sokakta, kuzenler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Resul Balkan, yerden aldığı tahta sopayla kuzenini darbetti. Çıkan arbedede sırtından bıçaklanan Hüseyin Balkan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçtı.

Kuzenini öldüren Resul Balkan ve Uğurcan Uğur HASTANEDE ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI Mahallelinin fark etmesi üzerine Hüseyin Balkan, yakınları tarafından otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Balkan, toprağa verildi.