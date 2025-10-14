Eskişehir'de şeker yüklü TIR devrildi
Eskişehir - Ankara karayolunda şeker yüklü TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarparak devrildi. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.
Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki 42 KR 464 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.