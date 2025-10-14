AJet'ten 9 dolara yurt dışı kampanyası! 150 bin koltuk indirimli fiyattan satışta

AJet tüm yurt dışı hatlarda 9 dolardan başlayan bilet kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre 14-15 Ekim tarihlerinde 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 dönemi arasına biletlenecek 150 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

14.10.2025

AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.



Yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek. 150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli "Basic" biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla "Ecojet"e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla "Flex"e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise "Premium" bilete yükseltilebilecek.



Biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

