Tekirdağ'da motosikletine polis sireni taktırdı! Cezadan kaçamadı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde trafik ekiplerinin uygulamasında bir motosikletlinin aracına polis sireni taktırdığı tespit edildi. Şahısın motosikletin trafikten men edilirken, 138 bin 172 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, S.C. idaresindeki motosiklette kumandalı polis sireni bulundu.

Mevzuata aykırı şekilde sesli ve ışıklı uyarı tertibatı takan sürücüye, 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, motosiklet de aynı süreyle trafikten men edildi.

