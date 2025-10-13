Yaşam

Tekirdağ'da çatıya çıkan kapıcıyı başkomiser ikna etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yaptığı 9 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara kalkışan H.C., Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları tarafından ikna edilerek indirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Olay, Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.'nin dairesini su bastı.

Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, polis ekipleri de H.C.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

Olay yerine gelen Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşüp ikna etti. H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başkomiser Tufan Arıkoğulları'nın ikna çabaları, cep telefonuyla görüntülendi. H.C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

