Polisin dur ihtarına uymadı! Karşı yönden gelen araca çarptı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kontrol noktasındaki bir araç, polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan kovalamacada şüpheli ters yönden gelerek içinde 4 kişinin bulunduğu otomobile ve iki polisin olduğu araca çarptı. Kazada 7 kişi, yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polislerin şüpheliyi yakalaması üzerine araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde tespit edildi.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:36

Paylaş



ABONE OL

Olay, Sur ilçesi Terkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Silvan yolu üzerinde 21 AGD 664 plakalı araç, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe başladığı araç, yol üzerinde iki farklı polis aracına çarpmasına rağmen ilerlemeye devam etti.

Polisten kaçmayı sürdüren araç, Terkan Caddesi'nde içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN