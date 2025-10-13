Niğde'de kar yağdı: 4 dağcı mahsur kaldı
Niğde'nin Demirkazık Dağı'nda etkili olan kar yağışında 4 kişiden oluşan dağcı ekibi bölgede mahsur kaldı. Olay yerine AFAD ve JAK ekipleri çalışma başlatırken dağcılar bulunarak kurtarıldı.
Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.
Kontrol amaçlı sağlık kontrolünden geçen dağcılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.