Niğde'de kar yağdı: 4 dağcı mahsur kaldı

Niğde'nin Demirkazık Dağı'nda etkili olan kar yağışında 4 kişiden oluşan dağcı ekibi bölgede mahsur kaldı. Olay yerine AFAD ve JAK ekipleri çalışma başlatırken dağcılar bulunarak kurtarıldı.

Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.

NİĞDE'DE KARLI HAVADA DAĞA ÇIKAN 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Kontrol amaçlı sağlık kontrolünden geçen dağcılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

