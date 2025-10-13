Konya'da uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirilirken, motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 04:31

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi üzerinde K.K. isimli şahsın A.E. adlı kişiye uyuşturucu sattığı sırada baskın düzenledi. Operasyon sırasında motosikletiyle kaçmaya çalışan A.E., yol kenarına attığı tütüne emdirilmiş 2 gram uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı. A.E. hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen K.K.'nin ikametinde yapılan aramada; 60 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet açılır kapanır bıçak, 7.65 milimetre çapında 8 adet fişek, 9 milimetre çapında 42 adet fişek, 1 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün, uyuşturucu karışımında kullanıldığı değerlendirilen pet şişe tabanı, 2 adet alüminyum folyo, 2 gram uyuşturucu madde, 2 adet aseton türevi sıvı madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 805 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

