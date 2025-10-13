Kocaeli'de kaçak silah operasyonu! 6 pompalı tüfek ele geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.