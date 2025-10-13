Kocaeli'de kaçak silah operasyonu: 6 pompalı tüfek ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

