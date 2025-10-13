Iğdır'da 10 düzensiz göçmen yakalandı!

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a giden Ö.A. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ö.A. ve İ.Ç. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Ç. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.