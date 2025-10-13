Çeşme'de bir evin yıkımı sırasında korkunç kaza: İşçi duvar blokunun altında kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkımı sırasından 17 yaşındaki işçi, duvar blokunun altında kaldı. Kazada işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:07

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin yıkım çalışması sırasında işçi S.C.E., duvar blokunun altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.C.E., ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti. Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.'yü (41) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN