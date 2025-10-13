Bitlis'te zehir satıcılarına geçit yok: 5 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 17:26

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf (İHA)

Açıklamada, "Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 4 parça halinde toplam 778,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca 300 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet ekstazi maddesi yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı" denildi.