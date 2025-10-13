Ağrı Dağı beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.
Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Doğubayazıt ilçesinde 5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.
