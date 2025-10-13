Adana'da komşular iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga

Adana'da bir sitenin bahçesinde iki aile arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavganın sebebi bilinmezken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin müdahalesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:31

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı.

