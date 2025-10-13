Yaşam

Adana'da komşular iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga

Adana'da bir sitenin bahçesinde iki aile arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavganın sebebi bilinmezken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin müdahalesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Adana'da komşular iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ADANA'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN