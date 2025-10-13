Adana'da et yüklü tırın dorsesi yandı
Adana’nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Adana otoyolu Çamalan mevkiinde et yüklü tırın dorsesi yandı. Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda et yüklü tır dorsesi yandı.
Yangın, gece saatlerinde Pozantı-Adana otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen et yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu.