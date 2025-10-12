Tunceli’de yaban hayatı kamerada

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, yaban hayatının korunması, tür çeşitliliğinin izlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Tunceli'nin farklı bölgelerine fotokapanlar yerleştirildi. Kent genelindeki ormanlık ve dağlık alanlara konumlandırılan bu cihazlar aracılığıyla, bölgenin doğal yaşamında yer alan çeşitli türlere ait görüntüler elde edildi. Genel Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bölgedeki farklı yaban hayvanı türlerinin doğal yaşam alanlarındaki hareketleri yer aldı.