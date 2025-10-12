Traktör şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada Berat Boyatan (8) hayatını kaybederken, babası ve kardeşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halfeti'ye bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hasan Boyatan, plakası öğrenilemeyen traktörüyle tarladan evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, sürücü Hasan Boyatan ile çocukları Berat ve Beşir Boyatan yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Berat Boybatan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Boyatan ile oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor.

