Mardin'deki yangın faciasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'de önceki gün evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:35

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim gecesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. olay günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Diyarbakır'a sevk edilen 5 yaşındaki Merve K.'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.