Hatay'da ekmek fırınında korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

Hatay'da akşam saatleri Samandağ ilçesinde bulunan bir ekmek fırınında patlama meydana geldi. Olayda iş yeri ve üst katındaki evin camları kırılırken yangın çıktı. Kazada 9 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 22:40

Samandağ ilçesinde saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki ekmek fırınında meydana geldi. Üzerinde ev bulunan fırında kimsenin çalışmadığı bir sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinin camları kırılırken, ardından yangın çıktı. Bu sırada fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B. S.B., E.S. ile B.B. yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

