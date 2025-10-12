Çorlu'da Yunus ekiplerinin üzerine motosiklet sürdü: Cezadan kaçamadı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 05:27

Yakalanan motosiklet sürücüsü T.Y.Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü T.Y.Ö.'ye toplam 38 bin 723 lira para cezası kesilirken, motosiklet de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına bırakıldı.





Foto: İHA



"POLİSTEN KİMSE KAÇMASIN"



Sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını belirten motosiklet sürücüsü T.Y.Ö., "Kaçmakla hata ettik. Kaçtığıma bin pişmanım. İlk cezamızı da yedik. Kaçan arkadaşlara buradan söylüyorum, polisten kaçmasınlar." dedi.





"BREZİLYA'YA GİDİYORUM" DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞ



Öte yandan T.Y.Ö.'nün polise yakalanmadan önce sosyal medya hesabından, İngilizce seslenerek, "Brezilya'ya gidiyorum" şeklinde esprili bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.