Antalya'da restoran yangını kamyona sıçradı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kamyona sıçradı. İhbar üzer,ne olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 21:05

Tekirova Mahallesi'nde bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, restoranın önündeki kamyona sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle restoran ve kamyondaki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu restoran ve kamyonda hasar oluştu.

