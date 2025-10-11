Şişli'de çatı katında çıkan yangın paniği! İtfaiye ekipleri söndürdü

İstanbul Şişli ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında başlayan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 01:58

Paylaş



ABONE OL

Yangın Şişli Kuştepe Mahallesi Çilek sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Alevli yanan evi gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada dairenin çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri sokak üzerine şeritler çekerek güvenlik tedbiri aldı ve vatandaşları yangından uzak tutmaya çalıştı. yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonunda söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN