Ordu'da kaçakçılık operasyonuna 2 tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bir ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait toplam 40 fişek, 4,96 gram esrar, 21,06 gram esrar karışımlı tütün, 8 adet uyuşturucu hap ile 10 adet alacak-verecek defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ünye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.