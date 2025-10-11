Kağıthane'de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı

Kağıthane'de gece saatlerinde caddede yürüyen bir kişi, park halindeki araçların aynalarını yumruk atarak kırdı. Araç sahipleri emniyete giderek şikayetçi olurken, o anlar caddedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 10:02

Olay dün saat 04.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki araçların aynalarını yumruk atarak kırdıktan sonra caddeden ayrıldı. Olay anı caddedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından sabah saatlerinde durumu fark eden araç sahipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.