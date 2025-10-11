Amasya'daki yangında 2 ev kül oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile bitişiğindeki tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 10:29

Paylaş



ABONE OL

Artıkabat Mahallesi Paslıoğlu Sokak'ta Hatice O.'ya ait 2 katlı ahşap evde, dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden mahallelinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. İki evde de büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.